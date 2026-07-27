Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
27.07.2026 18:18:51
Alphabet Changed Wall Street’s Favorite AI Metric: Microsoft and Meta Are Up Next
This article Alphabet Changed Wall Street’s Favorite AI Metric: Microsoft and Meta Are Up Next originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
18:00
|Optimismus in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: Dow Jones beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Waymo explores split with Uber as robotaxi tensions deepen (Financial Times)
|
24.07.26
|Alphabet – Investoren quittieren erneute Anhebung der Investitionsprognose mit Verkäufen (NewsTool)
|
24.07.26
|Alphabet – Investoren quittieren erneute Anhebung der Investitionsprognose mit Verkäufen (NewsTool)
|
23.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Alphabet-Aktie sehr schwach: Höherer Gewinn für Google-Mutter - Mehr Milliarden für KI (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|18:27
|Microsoft Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Microsoft Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|286,50
|1,98%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|525,50
|0,38%
|Microsoft Corp.
|346,45
|3,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.