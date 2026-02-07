Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
07.02.2026 15:49:00
Alphabet Could Spend $180 Billion on AI in 2026: These 3 Stocks are Set to Win
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe break down how Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) plans to spend $175-$185 billion on capex in 2026, and why it, along with Powell Industries (NASDAQ: POWL) and EMCOR (NYSE: EME) are likely winners from the trend it represents.*Stock prices used were from the morning of Feb. 5, 2026. The video was published on Feb. 7, 2026.
