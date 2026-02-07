Ai Holdings Aktie

Ai Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.02.2026 15:49:00

Alphabet Could Spend $180 Billion on AI in 2026: These 3 Stocks are Set to Win

In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe break down how Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) plans to spend $175-$185 billion on capex in 2026, and why it, along with Powell Industries (NASDAQ: POWL) and EMCOR (NYSE: EME) are likely winners from the trend it represents.*Stock prices used were from the morning of Feb. 5, 2026. The video was published on Feb. 7, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten