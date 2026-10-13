Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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13.10.2026 18:16:13
Alphabet Could Unlock $100 Billion From AI Chips by 2028, Analyst Says
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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12.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
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09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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07.10.26
|Google launches platform to create video games from text prompts (Financial Times)
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06.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
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04.10.26
|Google set to defend £1.2bn UK lawsuit over ‘excessive’ app download charges (Financial Times)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
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|UBS AG
|23.07.26
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|DZ BANK
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 810,00
|1,13%
|Alphabet A (ex Google)
|316,25
|0,03%
|Alphabet C (ex Google)
|312,55
|-0,08%
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