Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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21.07.2026 18:38:44
Alphabet Earnings Could Reveal New Way to Lower AI Costs
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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17:02
|GESAMT-ROUNDUP: Wie KI von OpenAI ausbrach und eine Firma hackte (dpa-AFX)
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21.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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20.07.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
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20.07.26
|Viele Restaurants und Hotels löschen Online-Bewertungen (dpa-AFX)
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17.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 430,00
|-1,46%
|Alphabet A (ex Google)
|303,50
|-0,41%
|Alphabet C (ex Google)
|303,35
|-0,20%
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