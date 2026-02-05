Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.02.2026 05:03:00
Alphabet erhöht Einnahmen weiter und kündigt Rekordinvestitionen in KI-Cloud an
Der Umsatz und die Gewinne des Google-Konzerns übertreffen erneut die Erwartungen der Wall Street. 2026 sollen die Investitionen in KI nahezu verdoppelt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
