Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.11.2026 13:15:00
Alphabet Gets Kicked Out of the $4 Trillion Club After Its Record $505 Billion Drop. Here's What History Says Could Come Next
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) made history for all the wrong reasons on Thursday. It shed a staggering $505 billion in market cap after falling 12.6% in the session.
The sell-off was both the largest nominal loss in Alphabet's history and its largest single-session percentage decline.
Alphabet is now out of the $4 trillion club and was just surpassed by Microsoft for the world's third most valuable company behind Apple and Nvidia.
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