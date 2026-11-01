Alphabet Gets Kicked Out of the $4 Trillion Club After Its Record $505 Billion Drop. Here's What History Says Could Come Next

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) made history for all the wrong reasons on Thursday. It shed a staggering $505 billion in market cap after falling 12.6% in the session.

The sell-off was both the largest nominal loss in Alphabet's history and its largest single-session percentage decline.

Alphabet is now out of the $4 trillion club and was just surpassed by Microsoft for the world's third most valuable company behind Apple and Nvidia.

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