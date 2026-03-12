Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.03.2026 12:22:00
Alphabet gibt Mehrheit an Glasfasertochter GFiber ab, behält aber Beteiligung
Vor 16 Jahren hat Google begonnen, in US-Städten Glasfaseranschlüsse zu verlegen, das dann aber deutlich zurückgefahren. Jetzt wird GFiber abgegeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
