Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
23.07.2026 02:04:50
Alphabet hikes spending outlook in race to build AI data centres
The Google parent says 2026 capital spending may top US$200 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
18:00
|NYSE-Handel Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
17:53
|AKTIE IM FOKUS 2: Alphabet sacken ab - Anleger hinterfragen Investitionen (dpa-AFX)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:00
|Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
16:00
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
14:19
|MÄRKTE USA/Iran-Krieg und Alphabet dürften Börse belasten (Dow Jones)
|
13:52
|ROUNDUP 2: EU verhängt 890 Millionen Euro Strafe gegen Google (dpa-AFX)
|
13:21
|KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Alphabet schwach - Investitionen werden hinterfragt (dpa-AFX)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 335,00
|-1,01%
|Alphabet A (ex Google)
|280,85
|-6,35%
|Alphabet C (ex Google)
|281,10
|-6,39%