Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
05.02.2026 00:17:37
Alphabet Inc. Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - Alphabet Inc. (GOOG) reported a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $34.45 billion, or $2.82 per share. This compares with $26.53 billion, or $2.15 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.0% to $113.82 billion from $96.46 billion last year.
Alphabet Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.45 Bln. vs. $26.53 Bln. last year. -EPS: $2.82 vs. $2.15 last year. -Revenue: $113.82 Bln vs. $96.46 Bln last year.
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|02.02.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|282,00
|-1,74%
