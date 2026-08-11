Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.08.2026 15:30:00
Alphabet Invested $900 Million Into SpaceX Back in 2015 -- Here's What That Stake Is Worth Now
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) was founded in 2015 as the parent company of Google. Since then, it has been a fantastic stock. Powered by its leading digital advertising business and a fast-growing cloud computing segment, the tech leader has posted significantly above-average returns. But one move Google made in 2015, before being absorbed into Alphabet, also deserves some attention. The company invested $900 million in Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), which recently broke the record for the largest IPO in history. Here's how that investment has worked out.Image source: The Motley Fool.First, some background on SpaceX. The company pioneered reusable rockets and helped significantly decrease the cost of space travel. SpaceX now dominates the market and generates significant revenue from contracts with various U.S. federal government agencies. SpaceX's work has also enabled it to become the leader in the satellite connectivity market. The company's Starlink, a business that offers internet services via a large network of Low Earth Orbit satellites, is currently its only profitable business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
20:04
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:01
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|FirstFT: Google shakes up AI leadership (Financial Times)
|
07.08.26
|FirstFT: Google shakes up AI leadership (Financial Times)
|
06.08.26
|Google shifts AI power back to Brin as DeepMind’s Hassabis steps aside (Financial Times)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|297,05
|-3,51%
|Tesla
|288,10
|0,49%
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