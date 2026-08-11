Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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11.08.2026 15:30:00

Alphabet Invested $900 Million Into SpaceX Back in 2015 -- Here's What That Stake Is Worth Now

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) was founded in 2015 as the parent company of Google. Since then, it has been a fantastic stock. Powered by its leading digital advertising business and a fast-growing cloud computing segment, the tech leader has posted significantly above-average returns. But one move Google made in 2015, before being absorbed into Alphabet, also deserves some attention. The company invested $900 million in Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), which recently broke the record for the largest IPO in history. Here's how that investment has worked out.Image source: The Motley Fool.First, some background on SpaceX. The company pioneered reusable rockets and helped significantly decrease the cost of space travel. SpaceX now dominates the market and generates significant revenue from contracts with various U.S. federal government agencies. SpaceX's work has also enabled it to become the leader in the satellite connectivity market. The company's Starlink, a business that offers internet services via a large network of Low Earth Orbit satellites, is currently its only profitable business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Alphabet C (ex Google) 297,05 -3,51% Alphabet C (ex Google)
Tesla 288,10 0,49% Tesla

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US-Börsen letztlich mit Verlusten -- ATX geht etwas stärker in den Feierabend -- DAX beendet Handel nach Rekord fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit einem kleinen Plus. Unterdessen verbuchte der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
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