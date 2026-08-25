Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
26.08.2026 00:04:00
Alphabet Investors Are Still Underestimating Google Cloud
Google Cloud has been one of the most important parts of Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) business. Although online advertising still makes up the majority of total revenue, Google Cloud's revenue and profits have been accelerating quickly.Those facts are well known among bullish investors, but long-term cloud computing trends and the acceleration of cloud revenue growth rates suggest that the market may still be undervaluing this opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 585,00
|-0,42%
|Alphabet A (ex Google)
|297,50
|0,07%
|Alphabet C (ex Google)
|294,75
|0,20%
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