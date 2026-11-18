Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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18.11.2026 21:05:02
Alphabet is Buying Around $10 Billion More Anthropic Shares on Day 1. Should You Follow?
Anthropic is going public Thursday, and it won’t just be financial institutions and individual investors buying shares. Major public companies like Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) will be, too.
But why is Alphabet buying more shares when it already owns a big stake in the AI lab? Let's take a look.
Image source: Getty Images.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 375,00
|2,32%
|Alphabet A (ex Google)
|266,85
|3,59%
|Alphabet C (ex Google)
|263,80
|3,65%
|Anthropic
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