Berkshir a Aktie

Berkshir a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056

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01.07.2026 17:45:00

Alphabet Is Now Part of the Dow. That's a Big Validation of Greg Abel's Boldest Berkshire Bet Yet.

It's official. Technology giant Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is now one of the 30 stocks that make up the Dow Jones Industrial Average, replacing Verizon Communications.In and of itself, it isn't that big of a deal. Standard & Poor's (which manages the Dow) regularly swaps out the index's constituents to ensure this collection of blue chip stocks is a quality cross-section of the United States' economy.This most recent switch is a big deal, however, for another reason. That's the fact that it validates Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) recent investment in the very same stock, and points to its likely future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 785,00 1,40% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 311,30 -1,92% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 308,10 -2,03% Alphabet C (ex Google)
Dow Inc 24,50 3,24% Dow Inc

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