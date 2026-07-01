Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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01.07.2026 17:45:00
Alphabet Is Now Part of the Dow. That's a Big Validation of Greg Abel's Boldest Berkshire Bet Yet.
It's official. Technology giant Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is now one of the 30 stocks that make up the Dow Jones Industrial Average, replacing Verizon Communications.In and of itself, it isn't that big of a deal. Standard & Poor's (which manages the Dow) regularly swaps out the index's constituents to ensure this collection of blue chip stocks is a quality cross-section of the United States' economy.This most recent switch is a big deal, however, for another reason. That's the fact that it validates Berkshire Hathaway's (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) recent investment in the very same stock, and points to its likely future.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
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