Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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21.07.2026 14:06:00

Alphabet is pouring record cash into data centers, and earnings will show whether that’s paying off

Investors will be looking for more signs of AI monetization when Alphabet reports its earnings Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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