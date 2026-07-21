Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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21.07.2026 14:06:00
Alphabet is pouring record cash into data centers, and earnings will show whether that’s paying off
Investors will be looking for more signs of AI monetization when Alphabet reports its earnings Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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