Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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10.04.2026 14:30:00

Alphabet Is Quietly Building Its Next Major Business -- and It Could Be Bigger Than You Think

Most investors think of artificial intelligence (AI) as a software story -- better models, smarter tools, and new applications. But behind every AI system sits something far more important: infrastructure. Every chatbot, recommendation engine, or enterprise AI tool runs on massive computing power somewhere. And increasingly, that "somewhere" is the cloud.That's where Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) is quietly building what could become one of its most important businesses.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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