Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
10.11.2026 21:37:00
Alphabet Is Set to Become an Even Bigger Anthropic Shareholder After the IPO
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) shareholders just got a line item worth a second read. I certainly needed a strong cup of coffee to get through this one.
On Nov. 10, Anthropic amended its S-1 filing in preparation of an initial public offering (IPO), and the new material is particularly interesting to Alphabet and its investors. The new document says Alphabet's Google division will invest another $10 billion in Anthropic as soon as it goes public, buying a bunch of nonvoting Class N shares at whatever the IPO price is.
The price range is $70.00 to $78.00, and Reuters says pricing comes next week. The IPO won't be far behind.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 200,00
|-2,50%
|Alphabet A (ex Google)
|257,45
|0,16%
|Alphabet C (ex Google)
|255,25
|0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Mittwochshandel freundlich -- DAX bleibt in Schlagdistanz zu Rekordhoch -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt erlebt einen freundlichen Handelstag. Der deutsche Aktienmarkt kann ebenfalls Gewinne einfahren. In Fernost waren am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.