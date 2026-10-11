Alphabet Is the Robotaxi Stock to Buy as Waymo Chases 1 Million Rides a Week

Since last December, Waymo has said it's on a path to giving 1 million fully autonomous rides a week by the end of 2026. With under three months left in the year, the latest weekly count the company has shared is around half that.

This doesn't change my take on the stock. Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) is worth around $4.2 trillion, and most of that value rests on Google Search, YouTube, and Google Cloud.

Waymo, arguably the leader in paid driverless rides, comes along as a relatively small extra. And I think that's exactly what makes the Google parent a better way to own the robotaxi build-out now than Tesla (NASDAQ:TSLA) or Uber (NYSE:UBER).

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