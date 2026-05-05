Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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05.05.2026 11:27:16
Alphabet kicks off six-part euro debt offering
The company says it is planning as much as US$190 billion of capital expenditures in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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13:30
|Google, xAI and Microsoft agree to US national security reviews of new AI models (Financial Times)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Rekordhoch (dpa-AFX)
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30.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.04.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet sehr fest - Meta-Kurs stürzt ab (Dow Jones)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
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|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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