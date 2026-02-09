Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
09.02.2026 15:59:11
Alphabet lines up 100-year sterling bond sale
Deal comes as Google parent steps up AI borrowing rush with $15bn sale of dollar bondsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|272,10
|-0,49%
