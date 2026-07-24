Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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24.07.2026 14:43:51
Alphabet Lost $294 Billion in One Brutal Day — Almost an Entire Palantir
This article Alphabet Lost $294 Billion in One Brutal Day — Almost an Entire Palantir originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Palantir
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24.07.26
|Nvidia and Palantir urge US not to ban ‘open’ AI models after China scare (Financial Times)
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22.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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22.07.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
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22.07.26