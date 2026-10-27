Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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27.10.2026 02:00:00

Alphabet Must Show This on Oct. 28 or the Stock Could Stall

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) reports third-quarter results on Wednesday, Oct. 28, and most of the attention will focus on the usual places. This includes how fast Google Cloud grew, whether Search held up, and what the capital spending number looks like. But one line matters more than any of them right now, and it sits a few pages deeper in the release: operating cash flow.

Image source: Alphabet.

In the second quarter, Alphabet spent $44.9 billion on property and equipment and generated $39.1 billion in cash from operations. For the first time in recent memory, the company's free cash flow was negative, at $5.9 billion. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000066/googexhibit991q22026.htm That is not a rounding error for a business that generated $24 billion in free cash flow just two quarters earlier. Alphabet covered the gap by raising $49.6 billion in stock and $20.3 billion in debt in June. A company that spent a decade buying back shares has started selling them.

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