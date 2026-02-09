Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Finalspiel
|
09.02.2026 08:13:39
Alphabet, OpenAI und Co.: Schlagabtausch der KI-Firmen bei Super-Bowl-Werbung
Im Vergleich zu einer vorab veröffentlichten Version des Clips schwächte Anthropic die Botschaft ab, sodass sie etwas weniger als direkte Attacke auf OpenAI wirkte. Ursprünglich hieß es: "Werbung kommt in die KI. Aber nicht zu Claude." In der ausgestrahlten Variante endeten die Clips mit den Worten: "Es gibt eine Zeit und einen Ort für Werbung. Aber Ihre Unterhaltungen mit KI sollten nicht dazu gehören."
OpenAI-Chef kritisiert Spots
In den vergangenen Tagen hatte OpenAI-Chef Sam Altman die Spots kritisiert und Anthropic vorgeworfen, die Zuschauer hinters Licht führen zu wollen: Man würde Werbung niemals so wie dort dargestellt umsetzen.
TV-Anzeigen im Super-Bowl-Umfeld sind besonders teuer, weil das Finalspiel der Football-Liga NFL in den USA das Event mit den höchsten Einschaltquoten ist. In diesem Jahr priesen auch andere KI-Entwickler wie etwa Google mit seiner Software Gemini die Fähigkeiten ihrer Technologie.
Fake-Spot im Netz
Für Aufsehen im Netz sorgte derweil ein angeblich geleakter OpenAI-Werbespot, der von der Firma aber als "Fake" bezeichnet wurde. In dem auf der Online-Plattform Reddit verbreiteten Clip wurden Ohrhörer und ein glänzendes ovales Gerät gezeigt. OpenAI entwickelt gerade zusammen mit dem einstigen iPhone-Chefdesigner Jony Ive an neuer Technik für die Ära Künstlicher Intelligenz.
Die an der NASDAQ gelistete Alphabet-Aktie steigt nachbörslich um 0,26 Prozent auf 323,93 Dollar.
/so/DP/mis
SANTA CLARA (dpa-AFX)
