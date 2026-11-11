Alphabe a Aktie

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11.11.2026 13:15:00

Alphabet or CoreWeave: Which AI Stock Is Better to Buy in a Market Crash?

A stock market crash can create opportunities to buy great businesses at discounted prices. But in the artificial intelligence boom, which stock should investors consider: Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) or CoreWeave (NASDAQ: CRWV)?

Both companies stand to benefit from growing demand for AI. However, they offer very different investment opportunities.

Alphabet owns some of the world's most valuable technology businesses and is investing heavily in AI. CoreWeave provides the computing infrastructure needed to develop and run AI models.

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 8 470,00 2,79% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 266,70 0,81% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 264,15 0,80% Alphabet C (ex Google)
CoreWeave 49,50 -9,45% CoreWeave

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