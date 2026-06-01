Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.06.2026 00:07:20
Alphabet plans $80 billion stock sale as AI spending surges
The Google parent company's announcement comes on the same day as Anthropic said it had confidentially filed paperwork for an initial public offeringWeiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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