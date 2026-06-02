Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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02.06.2026 05:13:13
Alphabet plans to raise US$80 billion for AI goals, Berkshire to invest US$10 billion
The company has embarked on an unprecedented spending spree to build the infrastructureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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