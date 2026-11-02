Alphabet Plummets After Earnings. I Think the Stock Looks Like a Genius Buy Now.

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) just reported third-quarter earnings, and I thought the results were pretty good. However, the market did not. The stock sold off around 10% following earnings for a variety of reasons, but I think there's far more to the sell-off.

The market is being extremely shortsighted here, and that may be a perfect opportunity for investors to swoop in and scoop up shares at a sizable discount.

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