Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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28.06.2026 22:30:00
Alphabet Pulled Back Hard. Here Are My Top 3 Megacaps to Buy on the Dip.
Plenty of stocks are down quite a bit just since the middle of the month. But it's Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) that's arguably inflicted the most net damage. The S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) second-biggest name is now sitting 15% below its mid-May peak, clearing the way for other similarly sized names to suffer similar stumbles. And many of them have.Veteran investors know, however, that such setbacks are opportunities more often than they're omens.With that as the backdrop, here's a closer look at three megacaps to buy on the dip led by Alphabet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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