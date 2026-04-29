Alphabet A Aktie

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 00:21:31

Alphabet Q1 Profit Nearly Doubles

(RTTNews) - Alphabet Inc. (GOOG) on Wednesday reported first-quarter results with profit surging from last year, driven by double-digit revenue growth.

The tech and digital services company reported a jump in net income to $62.58 billion, up from $34.54 billion, nearly double, during the same period last year. Earnings per share also saw an increase, rising to $5.11 from $2.81 the year before.

Revenues rose to $109.90 billion, up 22% from $90.23 million a year ago, highlighting strong performance across primary business areas. This growth was fueled by higher operating income and ongoing expansion in crucial segments.

GOOG is currently trading after hours at $369.79, up $22.48 or 6.47 percent on the Nasdaq.

