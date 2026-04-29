Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
30.04.2026 00:21:31
Alphabet Q1 Profit Nearly Doubles
(RTTNews) - Alphabet Inc. (GOOG) on Wednesday reported first-quarter results with profit surging from last year, driven by double-digit revenue growth.
The tech and digital services company reported a jump in net income to $62.58 billion, up from $34.54 billion, nearly double, during the same period last year. Earnings per share also saw an increase, rising to $5.11 from $2.81 the year before.
Revenues rose to $109.90 billion, up 22% from $90.23 million a year ago, highlighting strong performance across primary business areas. This growth was fueled by higher operating income and ongoing expansion in crucial segments.
GOOG is currently trading after hours at $369.79, up $22.48 or 6.47 percent on the Nasdaq.
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 450 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 425 Dollar - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
30.04.26
|FirstFT: Google pulls ahead as Big Tech AI spending targets surge (Financial Times)
|
30.04.26
|Google outpaces rivals as Big Tech’s AI spending plans rise to $725bn (Financial Times)