Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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19.08.2026 17:00:15

Alphabet Raises $3.9B in First Australian Bond Sale as AI Spending Surges

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 400,00 0,21% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 293,45 -0,56% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 290,90 -0,51% Alphabet C (ex Google)

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