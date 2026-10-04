Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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04.10.2026 11:31:00
Alphabet Reported Negative Free Cash Flow for the First Time Ever. Here's Why That Milestone Matters for Shareholders.
Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), like its hyperscaler peers, is in the middle of a massive data center build-out. The technology powerhouse, which owns a laundry list of globally popular internet platforms, has historically been a wonderful portfolio contributor.
But now investors must accept that this business is evolving. Alphabet's financials are taking a hit, a development that might come as a surprise.
This top artificial intelligence (AI) stock reported negative free cash flow (FCF) in the second quarter (ended June 30), marking the first time this has happened. This matters for the company's shareholders.
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|Alphabet C (ex Google)
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