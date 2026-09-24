Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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24.09.2026 23:04:01
Alphabet Reportedly Values Its Anthropic Stake at $124 Billion. A $2 Trillion IPO Could Double It -- on Paper.
There's an odd pair of numbers tied to Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG).
The Google parent's July quarterly filing said its stakes in private companies were worth $124.3 billion at the end of the second quarter and that the figure "primarily" reflects one investment. Alphabet doesn't name the company. But Bloomberg reported that it's Anthropic, the artificial intelligence (AI) company behind the Claude models.
Anthropic, meanwhile, is reportedly looking to go public in November at a valuation of around $2 trillion.
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