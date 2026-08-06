Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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06.08.2026 14:33:18
Alphabet returns to bond market despite AI spending worries
It is offering notes in as many as 10 parts, with maturities ranging from two to 40 years, sources sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
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05.08.26
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05.08.26
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|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
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|05.02.25
|Alphabet C Halten
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 725,00
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