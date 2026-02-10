Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
10.02.2026 01:10:25
Alphabet seeks US$9.4 billion from sterling, Swiss franc bond sales
This is because its capex may reach US$185 billion in 2026 to finance its ambitions in artificial intelligenceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!