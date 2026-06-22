Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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22.06.2026 19:12:00
Alphabet sees $225 billion market-cap wipeout as investors fear it’s losing the war for AI talent
Two AI leaders, including a Nobel laureate, recently said they would leave Google for rival labs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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