Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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22.06.2026 19:12:00

Alphabet sees $269 billion market-cap wipeout as investors fear it’s losing the war for AI talent

Two AI leaders, including a Nobel laureate, recently said they would leave Google for rival labs.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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