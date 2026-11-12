Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
12.11.2026 06:10:05
Alphabet sets initial price guidance for Hong Kong, Singapore bond sales, term sheet shows
HSBC and JPMorgan are the joint global coordinatorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 470,00
|2,79%
|Alphabet A (ex Google)
|270,75
|0,19%
|Alphabet C (ex Google)
|267,95
|0,30%