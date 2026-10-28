Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.10.2026 23:48:42
Alphabet shares fall after revenue miss, cash burn worsens
Capital expenditures driven by AI will rise significantly in 2027, says its CFOWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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29.10.26
|Alphabet shares tumble in $500bn rout (Financial Times)
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29.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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29.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
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29.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 schwächer (finanzen.at)
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29.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
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|21.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
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|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 315,00
|1,36%
|Alphabet A (ex Google)
|251,45
|-0,34%
|Alphabet C (ex Google)
|249,60
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