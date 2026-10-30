Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.10.2026 01:28:01
Alphabet Sheds $500 Billion in a Single Day Despite Cloud Growth of 103%
When headlines scream that a stock had its "worst day ever," it's often an exaggeration. But that wasn't the case for Google parent Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) today.
Alphabet did, in fact, have its worst day ever today. It dropped over 13% after reporting Q3 results. That's its biggest share price drop – in both percentage and absolute dollars – since the company went public in 2004.
In terms of market capitalization, Alphabet is now worth $482 billion less than it was this morning. That's the second-largest one-day market cap drop in U.S. history. Nvidia's (NASDAQ:NVDA) $593 billion DeepSeek-related drop from January 2025 still holds the top spot.
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|8 080,00
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|Alphabet C (ex Google)
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