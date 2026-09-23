Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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23.09.2026 18:52:48
Alphabet Stock Dips: Here's What You Need To Know
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23.09.26
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23.09.26
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23.09.26
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23.09.26
|What to do when your Waymo holds up a Secret Service motorcade (Financial Times)
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22.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
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21.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
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|22.10.25
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|UBS AG
|16.07.25
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|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 705,00
|-1,02%
|Alphabet A (ex Google)
|296,85
|-3,26%
|Alphabet C (ex Google)
|294,15
|-2,97%
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