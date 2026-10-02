Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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02.10.2026 17:00:00
Alphabet Stock Is Down 15% From Its All-Time High. Now Is the Perfect Time to Buy
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) has been an excellent artificial intelligence (AI) investment over the past year or so, but it's down a bit from its all-time high. Right now, you can scoop up shares while they're off about 15%, which is normally a pretty good buying opportunity.
I think the market has fallen a bit asleep at the wheel with Alphabet's stock, and that its blowout earnings later this month could kick-start a major rally, leading to new all-time highs. That makes it a great stock to consider buying in October.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 495,00
|-1,66%
|Alphabet A (ex Google)
|305,15
|1,46%
|Alphabet C (ex Google)
|302,35
|1,53%
|Curatis AG
|17,50
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