Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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10.09.2026 10:38:00
Alphabet Stock Is Down 16% -- Is September the Month to Buy the Dip?
If it feels like shares of technology giant and AI powerhouse Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) have underperformed of late, you're not imagining things. They have. The stock's down about 18% from its May peak, and within sight of July's multiweek lows, even though the Nasdaq Composite -- of which it's a key component -- is still near its all-time record high.
Blame worries about the roughly $200 billion it's earmarked for capital spending this year, mostly for artificial intelligence (AI) infrastructure. A bunch of investors remain unconvinced that these outlays will yield a sufficient return on investment. And for many companies in the AI business, 2026's AI spending may not pay off.
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