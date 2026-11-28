Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.11.2026 17:35:02
Alphabet Stock Is Near a 52-Week Low. Here's Why I'd Buy the Dip.
Shares of Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), the parent of Google Search, YouTube, and Gemini, sank to a 52-week low of $260.69 this week, and while they bounced somewhat on Friday’s shortened trading day to close at $272.44, that was still about 15.4% below their close on Oct. 28, the day it reported third-quarter results. Shares are also well off their high of $404.47.
Investors’ worry appears to be related to the company’s massive capital expenditures. Alphabet is on track to invest $195 billion to $205 billion into building data centers and other infrastructure this year, and expects to spend even more in 2027. In Q3, that spending pushed the company’s free cash flow to negative $9 billion.
But that spending is building one of Alphabet's most promising new businesses. Here's why I'd buy the dip.
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|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|250,35
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