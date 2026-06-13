Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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13.06.2026 14:45:00
Alphabet Stock Is Up Nearly 100% Over the Past Year. Is It Still a Buy?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) has gone on an impressive run over the past year. It's up around 100%, which is incredible considering that Alphabet is now the second-largest company in the world. However, after a run-up like that in a relatively short time frame, investors may be asking themselves if Alphabet stock still has room for more upside in the future.Let's take a look at Alphabet's rise and future, and see if there's more in store.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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