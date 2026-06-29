Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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29.06.2026 16:22:25
Alphabet Stock Jumps 3%: Google Parent Replaces Verizon in Historic Dow Jones Milestone
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23.06.26
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