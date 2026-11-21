A-1 Aktie
ISIN: INE911Z01025
|
22.11.2026 00:00:48
Alphabet Stock Just Hit a 1-Year Low. Why Is Google's Parent Borrowing So Much Money?
Friday was an ugly day for tech stocks. The Nasdaq Composite fell 5.3% and finished the week down 10%. Nvidia (NASDAQ:NVDA) dropped 14% after Reuters reported that the SEC is looking into its accounting. And Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) didn't escape. The stock was up nearly 4% early in the day and then reversed, closing at $265.29, down 2.7%. That's its lowest close since October 2025. Shares are now 34% below their record close of $402.62 on May 13, which was also their 52-week high, and 15% lower than where they started the year.
And perhaps most importantly for the stock and its sentiment right now: Alphabet has been focused on borrowing more money.
Image source: The Motley Fool.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu A-1 Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu A-1 Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|A-1 Limited Registered Shs
|5,02
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.