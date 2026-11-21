Friday was an ugly day for tech stocks. The Nasdaq Composite fell 5.3% and finished the week down 10%. Nvidia (NASDAQ:NVDA) dropped 14% after Reuters reported that the SEC is looking into its accounting. And Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) didn't escape. The stock was up nearly 4% early in the day and then reversed, closing at $265.29, down 2.7%. That's its lowest close since October 2025. Shares are now 34% below their record close of $402.62 on May 13, which was also their 52-week high, and 15% lower than where they started the year.

And perhaps most importantly for the stock and its sentiment right now: Alphabet has been focused on borrowing more money.

Image source: The Motley Fool.

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