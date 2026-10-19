Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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20.10.2026 00:23:00

Alphabet Stock Slipped After Q2 Earnings. Here's What Investors Need to See in Q3.

Wall Street can be a little impatient with the massive amounts of money that technology companies are spending on artificial intelligence. Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) got a taste of that impatience when it reported its second-quarter earnings in July.

The Google parent delivered impressive results, including a whopping 82% increase in Google Cloud revenue. But investors weren't entirely satisfied, particularly after Alphabet raised its capital expenditure (capex) guidance again. Shares fell roughly 6% following the report.

I believe that Wall Street is in the "show-me" phase of AI spending. Investors aren't simply rewarding companies for announcing ambitious AI projects anymore. They want tangible evidence that those investments are generating meaningful returns.

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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 530,00 -2,31% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 307,45 1,47% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 303,65 1,37% Alphabet C (ex Google)
Q2 Holdings Inc 55,10 0,18% Q2 Holdings Inc

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