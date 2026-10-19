Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
20.10.2026 00:23:00
Alphabet Stock Slipped After Q2 Earnings. Here's What Investors Need to See in Q3.
Wall Street can be a little impatient with the massive amounts of money that technology companies are spending on artificial intelligence. Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) got a taste of that impatience when it reported its second-quarter earnings in July.
The Google parent delivered impressive results, including a whopping 82% increase in Google Cloud revenue. But investors weren't entirely satisfied, particularly after Alphabet raised its capital expenditure (capex) guidance again. Shares fell roughly 6% following the report.
I believe that Wall Street is in the "show-me" phase of AI spending. Investors aren't simply rewarding companies for announcing ambitious AI projects anymore. They want tangible evidence that those investments are generating meaningful returns.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
17.10.26
|WDH: Trump will Ozean umbenennen - Google stellt sich angeblich quer (dpa-AFX)
|
17.10.26
|Trump will Ozean umbenennen - Google stellt sich angeblich quer (dpa-AFX)
|
16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 530,00
|-2,31%
|Alphabet A (ex Google)
|307,45
|1,47%
|Alphabet C (ex Google)
|303,65
|1,37%
|Q2 Holdings Inc
|55,10
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.