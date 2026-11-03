Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
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03.11.2026 20:00:02
Alphabet Stock Tanks After Earnings: Should Investors Buy the Dip?
Shares of Alphabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL) fell sharply last week, after the company released its latest quarterly results. The tech stock didn't quite hit a new 52-week low, but it is trading close to it.
Has the market overreacted, and could this be a great time to buy Alphabet, or could there be more of a decline to come for this top tech stock?
Image source: Getty Images.
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
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