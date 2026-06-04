Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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04.06.2026 05:03:00
Alphabet sucht für KI-Investitionen neues Kapital von 80 Milliarden US-Dollar
Die Google-Mutter schraubt die Ausgaben für KI weiter nach oben. 10 von zusätzlich geplanten 80 Milliarden US-Dollar hat Investor Warren Buffet schon zugesagt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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