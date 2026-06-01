Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.06.2026 23:10:06
Alphabet to sell $80bn in stock to fund AI spending spree
Capital raising includes $10bn private placement to Berkshire HathawayWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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