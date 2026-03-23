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Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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23.03.2026 21:15:00

Alphabet-Tochter Wing startet Lieferungen per Drohne im Großraum San Francisco

Mit einer eigens entwickelten Drohnentechnologie ist das Unternehmen in der Lage, kleine Pakete auch in dicht besiedelten Gegenden zuzustellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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